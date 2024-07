Ehepaar Heinz und Christel Terschlüsen Rheinberger feiern Eiserne Hochzeit

65 Jahre sind Christel und Heinz Terschlüsen verheiratet und feiern jetzt im Familien- und Freundeskreis die Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die Rheinberger im Millinger Bienenhaus bei einem Tanztee. „Ich war in Alpen in der Tanzschule, Heinz in Rheinberg. Im Bienenhaus haben wir uns das erste Mal gesehen“, erinnert sich Christel Terschlüsen. Danach war zunächst Funkstille. „Irgendwann meinte eine Freundin, der Junge aus Rheinberg möchte mich mal treffen“, erinnert sich die 87-Jährige. Gemeinsam ging man in Alpen ins Kino. „Danach haben wir uns öfter getroffen“, so der 89-Jährige.