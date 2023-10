Ehejubiläum in Rheinberg Ehepaar Raskopp feiert Eiserne Hochzeit

Karneval 1956 haben sie sich beim Tanz in der Bahnhofsgaststätte Gödeke in Millingen tief in die Augen geschaut. Zwei Jahre später – 1958 – haben der Menzelener und die gelernte Verkäuferin aus Millingen in der St.-Ulrich-Kirche in Alpen geheiratet. Ein Jahr später erblickte Sohn Johannes das Licht der Welt.