Engagierte Borther Ehepaar Lenz feiert Diamanthochzeit

In Borth wurden Heinz-Jürgen und Heidi Lenz heimisch. Zur Familie gehören drei längst erwachsene Kinder. „Unsere sechs Enkelkinder sind auch schon erwachsen“, so der 87-Jährige, der das älteste Mitglied der Rheinberger FDP ist. Zehn Jahre gehörte er dem Rat an, war auch Sachkundiger Bürger und zeitweilig Vorsitzender der Ortspartei. Zudem kümmerte er sich rund 20 Jahre um den inzwischen aufgelösten Partnerschaftsverein Hohenstein-Ernstthal/Rheinberg, dessen Vorsitzender er war. Gemeinsam leitete das Ehepaar Lenz ehrenamtlich bis zur Auflösung 2012 17 Jahre die Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde in Ossenberg. Anfangs noch im Gemeindehaus, später in der Grundschule. Jetzt im Alter läuft das Leben ruhig. Umso mehr freuen sich die beiden auf ihre Diamanthochzeitsfeier.