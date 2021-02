Ehejubiläum in Rheinberg : Ehepaar Hinz hat Eiserne Hochzeit

Hannelore und Rudi Hinz im Jahr 1956. Die beiden sind seit 65 Jahren verheiratet. 57 Jahre lang lebten sie in Wallach, jetzt in Millingen. Foto: Familie Foto: Hinz

Rheinberg Hannelore und Rudi Hinz sind seit 65 Jahren verheiratet. 57 Jahre lang lebten sie im eigenen Haus in Wallach, zum Jahreswechsel sind sie in eine Wohnung in der neuen Seniorenanlage „Millinger Höfe“ gezogen.

Auf 65 Ehejahre blicken Hannelore und Rudi Hinz aus Rheinberg zurück. Die beiden feiern am Dienstag, 2. Februar, Eiserne Hochzeit. Wobei eine Feier wegen Corona nicht stattfinden kann.

Für Rudi Hinz, der aus Königsberg stammt und später in Wallach auf einem Bauernhof gearbeitet hat, war dort schon nach der ersten Begegnung mit seiner Frau Hannelore 1952 klar: „Diese Frau werde ich mal heiraten.“ Doch seine Auserwählte, die in Meiderich geboren wurde, war damals erst 15 Jahre alt und damit zu jung für eine Beziehung. Rudi Hinz konnte warten und „überbrückte“ die Zeit, indem er in Mülheim eine neue Arbeitsstelle antrat. Drei Jahre später, mit 18 Jahren, verguckte sich dann auch Hannelore in Rudi. Dann ging alles sehr schnell: Am 2. Februar 1956 gaben sich die beiden im Standesamt Borth das Ja-Wort, einen Tag später fand die kirchliche Trauung in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Ossenberg statt.

Rudi Hinz war lange bei Solvay als Maurer beschäftigt. 1994 ging er in den Ruhestand. Zwischen 1956 und 1970 wurden die drei Söhne Manfred, Jürgen und Michael und die vier Töchter Marion, Monika, Barbara und Christiane geboren. Hannelore Hinz kümmerte sich um die Familie und das 1963 gebaute Haus in Wallach. Kochen war und ist bis heute ihre Leidenschaft. Ihr war wichtig, jeden Tag eine warme Mahlzeit für ihre Lieben zuzubereiten und auch Gäste bei Familienfeiern und sonstigen Anlässen in all den Jahren mit ihrer Kochkunst zu verwöhnen. Dieses liebevolle Umsorgen schätzt Ehemann Rudi bis heute ganz besonders an seiner Frau. Mittlerweile hat das Ehepaar acht Enkelkinder. Leider sind ein Sohn und eine Tochter bereits gestorben.

In seiner Freizeit engagierte sich das Paar im Borther Gartenbauverein. Rudi Hinz ist begeisterter Opern-Fan. Deshalb reisten die Eheleute unter anderem nach Verona. Campingurlaube verbrachten sie an der Mosel und auf Fehmarn. Beide rätseln gerne und spielen Karten, Mensch Ärgere Dich Nicht oder Halma. Rudi Hinz unternimmt heute noch kleinere Spaziergänge und Ausflüge.