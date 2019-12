Spende : Ehepaar Devers aus Orsoy spendet 3900 Euro

Bei der Spendenübergabe in der Evangelischen Kirche in Orsoy. Foto: Devers

Orsoy Während des Orsoyer Adventsmarktes haben Brigitte und Josef Devers Geldspenden an vier von ihnen ausgewählte Empfänger in der evangelischen Kirche in Orsoy überreicht. 1950 Euro nahm der Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung historischer Gebäude und Örtlichkeiten in Orsoy, Wilfried Boroch, entgegen.

Über 650 Euro freute sich Annika Buchloh als Vorsitzende des Fördervereins des katholischen Kindergarten St. Nikolaus. Auch der Fördervereinsvorsitzende Matthias van der Donk – für den städtischen Kindergarten Vierbaum – und ebenso die Vertreter des evangelischen Kindergartens Orsoy, Pfarrer Uwe Klein sowie die stellvertretende. Leiterin des Kindergartens, Frau Heilmann, nahmen Spenden entgegen.