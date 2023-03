Sportverein in Rheinberg Gemeindehaus gehört jetzt Concordia

Das ehemalige Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth in Ossenberg hat den Eigentümer gewechselt. Nach jahrelangen Verhandlungen gehört das Gebäude jetzt dem Sportverein Concordia Ossenberg, der es lange gepachtet hatte und der an der Kapellenfeldstraße (auch in anderen Gebäuden) ein Sport- und Gesundheitscenter betreibt. Im früheren Gemeindehaus fand jetzt eine Feierstunde zur Schlüsselübergabe mit vielen Gästen statt.