Volksschule St. Peter Rheinberg Klassentreffen nach 65 Jahren

65 Jahre nach der Einschulung in die damalige Rheinberger Volksschule St. Peter haben sich knapp 40 der ehemals 80 Schülerinnen und Schüler wiedergetroffen. Waren sie damals noch in eine Jungen- und eine Mädchen-Klasse aufgeteilt, so feierten sie jetzt in der Gaststätte Punto an der Gelderstraße alle zusammen. Beim neunten Klassentreffen seit der Premiere 1982 gehörte auch ein Spaziergang durch den Stadtpark mit Erläuterungen zum Programm. Anschließend gab es ein gemeinsames Abendessen im Punto, bevor noch bis Mitternacht auch, aber nicht nur über die guten, alten Zeiten geschnackt wurde. Text: up/RP-Foto: Olaf ostermann