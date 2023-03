Spende aus Rheiberg für Verein Klartext Damit es für Kinder ein Mittagessen gibt

Mira Kusenberg hatte den Rheinberg-Start im August mitbekommen. Die Inhaberin des Edeka-Marktes an der Bahnhofstraße reagierte schnell. „Wir bieten unseren Kunden hin und wieder an, sich ihre Pfandbons nicht auszahlen zu lassen, sondern das Geld zu spenden, wenn sie leere Flaschen in den Automaten schieben. Sie können sich direkt am Automaten entscheiden“, so Mira Kusenberg, „und viele machen Gebrauch davon.“ Für das Hospiz Haus Sonnenschein, für die Rheinberger Tafel und den Terrazoo hat sie schon Spenden gesammelt, im vergangenen halben Jahr war Klartext an der Reihe. „Dabei sind knapp 750 Euro zusammen gekommen“, so Mira Kusenberg, die den Betrag auf 800 Euro aufgerundet hat und jetzt an den Verein Klartext für Kinder überreichte. Freude und Dank waren groß.