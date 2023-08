Engagement für gesunde Ernährung in Rheinberg Pfand für Leergut fließt in regionales Obst und Gemüse für Kinder

Und das funktioniert so: Nachdem die Pfandflaschen in den Automaten eingeworfen wurden, drückt man wahlweise eine Taste mit „Bon drucken“ oder „Bon spenden“. So wird der Bon dann entweder ausgedruckt und man erhält an der Kasse den Geldbetrag oder man spendet es und der Betrag des Pfandes geht als Spende für das Schulobst ein.