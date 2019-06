Rheinberg : Edeka Kusenberg schließt eine Woche

Aufbruch in die Zukunft: Uschi und Karl-Heinz Kusenberg sind gerüstet für die Modernisierung ihres zehn Jahre alten Edeka-Marktes an der Bahnhofstraße. Von heute an ist der Markt für eine Woche geschlossen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Supermarkt an der Bahnhofstraße 61 rüstet sich nach zehn Jahren für die Zukunft. Dabei geht es auch um mehr Nachhaltigkeit.

„Wir lieben Lebensmittel“ heißt es seit dem 25. Juni 2009 an der Bahnhofstraße 61. Damals eröffneten Karl-Heinz und Uschi Kusenberg dort auf insgesamt 1350 Quadratmetern Verkaufsfläche einen Edeka-Markt der neusten Generation. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Für Kusenberg und seine Frau genau der richtige Zeitpunkt, ihr Geschäft zu modernisieren und damit die Weichen für die Zukunft zu stellen. Vor allem im Hinblick auf den bevorstehenden Generationswechsel: In absehbarer Zeit wird Tochter Mira (25), Betriebswirtin, die Leitung des Marktes übernehmen.

„Wir wollen nicht stehenbleiben, sondern uns weiterentwickeln, die neuesten Entwicklungen der Branche aufgreifen und damit auch den Kundenwünschen besser gerecht werden“, formuliert Karl-Heinz Kusenberg sein Anliegen. Das setzt er nun mit der Renovierung und Modernisierung konsequent um: Dafür bleibt der Markt an der Bahnhofstraße vom heutigen Montag, 24., bis Samstag, 29. Juni, eine Woche lang geschlossen. Auch bei der Bäckerei Büsch im Eingangsbereich des Marktes bleiben für diese Zeit die Öfen kalt und die Regale leer. „Ab Montag, 1. Juli, 7 Uhr, sind wir wieder wie gewohnt für unsere Kunden da“, versichert der Marktinhaber.

Info Ein Kind der großen Edeka-Familie Treu Karl-Heinz Kusenberg gehört über 40 Jahre zur Edeka-Familie. Verwurzelt Seit 2007 in Rheinberg, eröffnete er 2009 den Markt an der Bahnhofstraße. Team Mehr als 50 Beschäftigte.

Die Arbeiten bei laufendem Betrieb zu erledigen war übrigens keine Option. „Es stehen umfangreiche Maßnahmen an, und es wird mit Farbe gearbeitet. Das hätte nicht funktioniert“, erläutert auch Tochter Mira Kusenberg, seit Mai 2018 mit im Geschäft. Neben der Installation einer digitalen Preisauszeichnung und der Realisierung eines komplett neuen Farbkonzepts im Markt dürfen sich die Kunden künftig über ein Plus an Service und Auswahl freuen:

Der Obst- und Gemüsebereich wird um eine Salatbar erweitert. Zudem besteht die Möglichkeit, Orangensaft frisch zu pressen und direkt in Flaschen abzufüllen. „Wir bekommen außerdem mehr Kühltruhen, darunter einen Reifeschrank für hochwertiges Rindfleisch“, erläutert Mira Kusenberg.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit zeigt Edeka Kusenberg Flagge: Die weißen Plastiktütchen, die die Umwelt belasten, werden ganz aus der Obst- und Gemüseabteilung verschwinden. Stattdessen sollen Kunden Mehrwegbeutel nutzen. „Wir stellen auch Körbchen zur Verfügung, mit denen gerade druckempfindliches Obst sicher zur Kasse transportiert werden kann“, sagt Mira Kusenberg. Für Kleinstmengen gibt’s an der Kasse Papiertüten.