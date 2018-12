10. Enni-Night of the Bands : Echte Oldies im Bürgerhaus

The Candidates spielen im Bürgerhaus Budberg. Foto: Enni

Rheinberg RHEINBERG (up) Mit zwölf teilnehmenden Gaststätten und 14 Bands ist die zehnte Enni-Night of the Bands so groß wie noch nie. Sie findet am Samstag, 12. Januar, ab 18.30 Uhr statt und dauert bis weit nach Mitternacht.