Unfall in Rheinberg E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Rheinberg am Montag hat sich ein 72-jähriger Mann lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist es um kurz vor 14 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 72-jährige Rheinberger sei mit einem E-Scooter die Fossastraße entlanggefahren und habe in die Annastraße abbiegen wollen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Frau aus Rheinberg gekommen. Die 54-Jährige sei auf der Annastraße Richtung Schulzentrum/Xantener Straße unterwegs gewesen. Während sie unverletzt blieb, erwischte es den Fahrer des Elektrorollers heftig. Der Mann schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Ein Unfallaufnahme-Team aus Kleve wurde umgehend angefordert. Die Polizei sperrte die Annastraße für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen den Einmündungen Buchenstraße und Binnefeldstraße.