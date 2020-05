Kostenlose Ausleihe : E-Lastenrad rollt jetzt testweise in Alpsray

Rheinberg-Alpsray Die Stadt stellt das Gefährt, das Bürgerzentrum die Garage und der ADFC regelt den Verleih. Zwei Monate wird jetzt getestet, ob das Lastenrad mit Elektroantrieb von der Bevölkerung angenommen wird.

Es ist in der Anschaffung zwar in etwa so teuer wie ein gebrauchter Kleinwagen, aber weitaus klimafreundlicher: Umweltbewusste Menschen können künftig auch in Alspray ein Lastenfahrrad ausleihen, ohne dafür auch nur einen Cent zu zahlen. Sie müssen zwar nach wie vor selber in die Pedalen treten, bekommen aber Unterstützung von einem Elektromotor. Hans-Gerd Schroers und Gerald Otto, beide aktive Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Rheinberg, und Nicole Weber, seit 2011 Klimaschutz-Managerin im Stadthaus, stellten das Lastenrad vor, das dank des Trägervereins Bürgerzentrum Alspray in einer Garage neben dem Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102 stehen wird und dort dann auch abgeholt werden kann.