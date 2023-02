Unsere Woche Durchfahrt sperren und die Wälle unter die Lupe nehmen

Was würde sich ändern? Wer Eisdiele, Scheffel, Fischmarkt-Hotel und bald vielleicht auch ein Café im Alten Rathaus besucht, kann den Aufenthalt ohne Abgase und Krach genießen. Autofahrer, die mitten durch die Stadt fahren, sind meist nicht die, die dort auch einkaufen oder was zu erledigen haben. Wer ein Buch bei Schiffer, eine Brille bei Schubert oder Schuhe bei Tervooren kaufen möchte, wer ins Stadthaus oder zum Arzt muss und aufs Auto angewiesen ist, nähert sich der City über Kamper Straße, Beguinenstraße, über die Wälle oder auf der anderen Seite über Goldstraße und Kattewall. Wer über Rheinstraße oder Orsoyer Straße fährt, muss in aller Regel in Seitenstraßen abbiegen, ehe er Holz- und Fischmarkt erreicht, wenn er einen Parkplatz finden will.