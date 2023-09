Klassische Musik in Rheinberg Duo spielt Werke von Brahms und Beethoven

Nicklas Erpenbach wurde 1998 in Paderborn geboren und erhielt seit seinem fünften Lebensjahr Cellounterricht. Im Alter von 13 Jahren wurde er als Jungstudent an der Jugendakademie Münster in die Klasse von Prof. Matias de Oliveira Pinto aufgenommen, wo er 2016 das reguläre Studium aufnahm und 2021 abschloss. Unterricht bei Meisterkursen nahm Nicklas Erpenbach unter anderem bei Cellisten wie Daniel Müller-Schott, Marcio Carneiro, Arthur Hornig und Csaba Onsczay. Er spielte zudem als Solist bei verschiedenen Konzerten und Festivals in zahlreichen Ländern in Europa sowie in Brasilien und Chile. Nicklas Erpenbach ist auch als Komponist tätig. Seine Werke wurden bei Festivals in Deutschland und Südamerika aufgeführt.