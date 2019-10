Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Klavierkonzert von Liebe getragen

Rheinberg Das Duo Adamé ehrte in der Stadthalle die Beziehung von Clara und Robert Schumann.

In ihrer Beziehung zu Robert Schumann ging es anfangs um Bewunderung und Sympathie, später um Liebe. Die drei Romanzen op. 94 ihres Ehemannes waren ein Weihnachtsgeschenk an Clara Schumann. Heitere Gelassenheit war in den Stücken ebenso zu hören, wie leichte Unsicherheiten, denn Claras Vater hatte den Kontakt der beiden zuvor untersagt.

Aufgrund eines gelähmten Fingers konnte Schumann nur noch komponieren. Es entstanden Perlen der Klaviermusik, wovon Violina zusätzlich zum Programm zwei Fantasiestücke für Klavier op. 12 spielte. Sie zeigten die zwei Seiten Schumanns, die melancholische in „Des Abends“ und einen aufgeregten „Aufschwung“, in den er seine nicht gelebte Liebe legte, in die er dennoch Hoffnung setzte. „Die Liebe siegte“, verkündete Violina erfreut. 1840 durfte das Paar nach langem Kampf und Gerichtsverfahren heiraten. In allen Facetten der romantischen Musik erstrahlte die Virtuosität des Duos Adamé, Schumanns drei Fantasiestücke op. 73 zeigten verschiedene Gefühle des poetischen Künstlers. Anfängliche Traurigkeit wechselte zu Fröhlichkeit, Leichtigkeit bis hin zur Glückseligkeit.