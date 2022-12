Karneval im Duisburger Westen Weißer Fleck in Baerl ist getilgt

Jeden ersten Dienstag im Monat lädt die KG Baerl zu einem Treffen in die Gaststätte Waldhof, Hubertusstraße 31, in Baerl ein. Das nächste Treffen findet am 6. Dezember statt, danach am 3. Januar. Für den 4. Februar lädt die KG Baerl zum Kostümball in die Gaststätte Waldhof ein. Präsident ist Thomas Hicking, Vizepräsident Dennis Köpke, Geschäftsführer Sören Sappok, Schatzmeister Ralf Kuhlen und Beisitzer Jens Nemitz. Kontakt: Thomas Hicking, Telefon 0151 15790730. E-Mail 1kg_baerl@web.de.