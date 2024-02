Förderung der NRW-Stiftung 45.000 Euro für die Lohmühle in Baerl

Von 2008 bis 2015 wurde die 1834 errichtete Mühle restauriert. Die vollständige Wiederinbetriebnahme für den Schaubetrieb verzögerte sich jedoch. Durch einen längeren Stillstand und Umwelteinflüsse entstanden Schäden am Baukörper. Die Mühle soll in Zukunft regelmäßig von vier Müllern in Betrieb genommen werden, um ihre Funktion vorzuführen, sagte der Mühlenvereinsvorsitzende Norbert Nienhaus.