Illustratorin aus Rheinberg Mit Bilderbüchern ins Leben starten

Im Kopf von Mareike Engelke ist immer eine Menge los. 1000 Ideen begleiten und beflügeln sie. Oft werden diese kreativen Impulse auch sichtbar. Dann stehen zwei Wörter, zum Beispiel „Flügel fühlen“ oder „Relax! Nothing is under control“ (Entspann dich, es ist nichts unter Kontrolle), auf Zetteln, oder sie stehen auf ausgeschnittenen Wolken, die an der Fensterscheibe kleben.