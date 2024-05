Kultur in Rheinberg Dub-Fans tanzen trotz Regens am Spanischen Vallan

Ungewohnte Töne erklangen am Wochenende im Rheinberger Stadtpark: Das Dub-Soundsystem Rise Up Hi-Fi aus Duisburg war zu Gast in Rheinberg. In einer Kooperation mit der Kulturinitiative Spanischer Vallan baute das Kollektiv am Mittag seine Boxentürme auf. Trotz des später einsetzenden Regens zog es Menschen aus Rheinberg, vom Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet in den Stadtpark, die bis 22 Uhr vor der selbst gebauten Anlage tanzten.