Einsatz der Zollfahndung : Drogen-Razzia in Orsoy

Zollfahnder haben eine Wohnung in Orsoy durchsucht. Foto: dpa/Frank Molter

Rheinberg-Orsoy Zollfahnder haben bereits am Mittwoch eine Wohnung an der Kuhstraße in Orsoy durchsucht. Es habe der Verdacht bestanden, dass dort gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen worden sei, sagte eine Sprecherin des Zollamtes Essen am Freitag auf Nachfrage dieser Redaktion.