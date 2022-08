Bilanz bei der Jahreshauptversammlung in Rheinberg : DRK-Stadtverband ehrt Mitglieder

Rheinberg Die aktiven Rotkreuzler leisteten mehr als 12.000 Einsatzstunden. Bei der Jahreshauptversammlung in der Zentrale am Melkweg legte der Vorstand eine positive Bilanz für das vergangene Jahr vor.

Der Rheinberger Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist nach wie vor eine leistungsstarke, engagierte und bei Veranstaltungen und Aktionen innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen gern gesehene Truppe. Die Zahlen, die der langjährige Vorsitzende des Stadtverbands, Günter Köster, bei der Jahreshauptversammlung in der Zentrale am Melkweg vorstellte, sprachen für sich.

So kommt allein die Bereitschaft Rheinberg mit 96 aktiven Mitgliedern auf fast 12.300 Helferstunden bei 467 Einsätzen im vergangenen Jahr – unter anderem durch Sanitätsdienste, Blutspenden oder Ausbildung. Zu besonderen Einsätzen zählt die Bereitschaft die Logistiktransporte bei der Hochwasserkatastrophe 2021, die Hilfe bei Bombenentschärfungen oder bei der Einrichtung einer Notunterkunft in Wesel .

Hinzu kommt die DRK-Wasserwacht im Stadtverband. Rechnet man zusammen, was die rund 100 Mitglieder im zurückliegenden Jahr gestemmt haben, entspricht das in etwa dem, was ein Arbeitnehmer mit 40-Stunden-Woche in zwei Jahren leistet. Rund 4000 Dienst- und Einsatzstunden kamen zusammen. Eltern-Kind-Schwimmen, Schwimmausbildung, Rettungsschwimmen sowie die Mitwirkung bei Sanitätsdiensten – das alles kann sich sehen lassen.