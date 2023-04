Günter Köster aus Rheinberg Der DRK-Chef macht Platz für Jüngere

Aus seiner langen aktiven Zeit werden viele Erinnerungen bleiben. An schlimme Einsätze, Brände, Busunfälle und besonders an die Flüchtlingswelle 2015, als Köster maßgeblich am Aufbau großer Notunterkünfte in Moers und Wesel mitgewirkt hat. „Wenn plötzlich kleine Kinder vor einem stehen, die ein paar Tage vorher mitansehen mussten, wie die Eltern im Mittelmeer ertrunken sind, verändert das die Sicht auf das Leben“, so Köster. Aber vieles sei auch schön gewesen, bei tollen Veranstaltungen für das DRK in Rheinberg dabei gewesen zu sein: Rosenmontagsumzüge, Kirmes oder Schützenfeste. „Nach so vielen Jahren hat man alles gesehen, was es gibt“, so Köster.