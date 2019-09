Trägerverein Altes Rathaus : Büchermarkt diesmal in der Stadthalle

Rheinberg Beim dritten Amplonius-Markt des Trägervereins Altes Rathaus verkauften 18 Händler Bücher und alte Schulkarten in der Stadthalle.

Ja, Sencan Tasci hat auch Bücher im Angebot. Aber die fallen kaum auf. Wer auf dem Weg in die Stadthalle im Foyer am Stand der stellvertretenden Leiterin des Amplonius-Gymnasiums vorbeikommt, dem fallen zuerst die großen Karten auf. Alte Schulkarten, die bis vor 20, 25 Jahren in Geschichte, Erdkunde oder Biologie als Anschauungsmaterial im Unterricht zum Einsatz kamen – am Anfang des Schuljahres von bestimmten Kartenholern in die Klassen gebracht und dort für de jeweilige Stunde an einem Ständer aufgehängt. „Wir haben noch rund 100 solcher Karten in der Schule“, erzählt Sencan Tasci. „Aber die werden nicht mehr gebraucht und wir haben keinen Platz mehr dafür, deshalb verkaufen wir sie. Demnächst auch bei unserem Adventsmarkt an der Schule.“ Am Sonntag wird die Lehrerin eine alte Moers-Karte schon mal los. Für 25 Euro.