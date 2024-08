Rheinbergerin Isabell Werth kann zum achten Mal Gold gewinnen Daumen drücken für eine Weltklassesportlerin

Am Samstag kann Isabell Werth, die erstmals 1992 in Sydney antrat, einen historischen Sieg schaffen. Sollte sie mit der Mannschaft in Paris siegen, bekäme sie ihre achte Gold-Medaille und würde dann die Kanutin Birgit Fischer als bisher erfolgreichste deutsche Olympionikin von Platz eins verdrängen. Fischer hat acht goldene und vier silberne Medaillen gewonnen. Isabell Werth bisher sieben goldene und fünf silberne.