Literatur in Rheinberg : Dreiteilige Lesereihe zu drei deutschen Autorinnen

Literatur in Rheinberg

Mit dem Werk von Günter Grass (Bild) begann Siegfried Zilske in Rheinberg vor sieben Jahren seine beliebte VHS-Lesereihe. Foto: Sascha Radke / dpa

Rheinberg Siegfried Zilske seine bekannte Lesereihe mit Romanen aus dem riesigen Fundus deutscher Literatur fort. Unter dem Titel „Verfemt – Vergessen – Gefeiert“ widmet er sich drei lange vergessenen Autorinnen.

Auch in diesem Herbst setzt Siegfried Zilske seine bekannte Lesereihe mit Romanen aus dem riesigen Fundus deutscher Literatur fort. Unter dem Titel „Verfemt – Vergessen – Gefeiert“ widmet sich der Rheinberger ab dem 3. November an drei Abenden, jeweils donnerstags, drei deutschen Autorinnen.

Den Auftakt macht am 3. November, Gabriele Tergit mit dem Roman „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“. Am 11. November geht es um Irmgard Keuns Roman „Vor Mitternacht“. Und am 17. November wird „Vor Rehen wird gewarnt“ von Vicki Baum beleuchtet. Vorkenntnisse müssen Teilnehmende nicht haben, lediglich Neugier auf drei unterhaltsame, großartige Romane reichen völlig aus.