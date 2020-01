1. KG Rot-Weiß Borth : Dreimal Hochstimmung in Borth

Borth Das Programm für Möhneball, Bütten- und Kindersitzung der 1. KG Rot-Weiß steht.

Fährt man in diesen Tagen durch Borth, sieht man neben den Plakaten, die auf die Karnevalsfeten im Ort hinweisen, auch bereits das Festzelt an der Wallacher Straße. An insgesamt drei Terminen soll es dort heiß hergehen: zum Möhneball am Donnerstag, 20. Februar, ab 19 Uhr, zur großen Büttensitzung am Samstag, 22. Februar, ebenfalls ab 19 Uhr, und zur Kindersitzung am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr.