Haushaltsdebatte in Rheinberg : Dreier-Bündnis rettet den Haushalt

Rheinberg CDU, Bündis 90/Die Grünen und SPD sehen sich in dem Ziel vereint, die Rückkehr der Stadt Rheinberg in das Haushaltssicherungskonzept zu verhindern. Das scheint gelungen zu sein. Ohne Zugeständnisse geht es aber nicht.

Eifriges Ringen führt zum Gelingen, sagt eine alte Redensart. An die fühlen sich die drei Fraktionsvorsitzenden Erich Weisser (CDU), Svenja Reinert (Grüne) und Philipp Richter (SPD) erinnert. Sie eint das Bedürfnis, die Rückkehr in das finanzielle Zwangskorsett des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) zu verhindern. Denn das würde bedeuten, dass die Stadt auch da sparen muss, wo es richtig weh tut. „Das wollten wir auf keinen Fall“, beteuert Reinert bei einem Gespräch am Freitag mit unserer Redaktion. Richter ergänzt: „Deshalb haben wir einen Maßnahmenkatalog entworfen, um das HSK zumindest für ein Jahr zu verhindern. Wir wollen Zeit einkaufen, um von dem strukturellen Defizit runterzukommen.“ Weisser: „Dabei war unser Ziel, nach Möglichkeit keine Steuern zu erhöhen.“

Das zumindest ist nicht ganz gelungen: Das Trio wird im Rat vorschlagen, die Vergnügungssteuer um einen Prozentpunkt anzuheben. Das bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von 13.000 Euro bei dann insgesamt 63.000 Euro in der Sparte.

Tagesordnung Der Rheinberger Stadtrat tagt am Dienstag, 22. März, in der Stadthalle. Das Ziel lautet, an diesem Abend den Haushaltsplan zu verabschieden. Bevor die Diskussion darüber stattfinden, müssen noch eine Reihe von Einzelpunkten verhandelt werden. Kämmerin Iris Itgenshorst wird zur finanziellen Lage der Stadt sprechen.

6000 Euro zu den Planungskosten für eine Ampelanlage an der B58/Borther Straße in Borth sollen erst einmal mit einem Sperrvermerk versehen werden – ursprünglich wollte die CDU die Ampel, die Grünen wollten noch eine Querungshilfe, die FDP auch noch eine Abbiegespur. Erhalten bleiben die 4000 Euro pro Jahr für den Kultursommer. 71.000 Euro Ersparnis ergeben sich durch geringere Personalkosten. Svenja Reinert: „Die Controllerin wird die Stadtverwaltung verlassen und die Kämmerei geht davon aus, dass die Stelle nicht wieder besetzt werden muss.“

Auch bei der Sportförderung konnten CDU, Grüne und SPD einsparen. Jede Partei habe manche Entscheidung zähneknirschend hinnehmen müssen. Nun geht es mit dem Ergebnis am Montag in die Fraktionen und am Dienstag in den Rat. „Wir haben den Moment gerettet“, sagt Philipp Richter und erntet dafür die Zustimmung seiner Mitstreiter.