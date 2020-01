Benefizkonzert : Drei Tenöre und eine Pianistin in Orsoy

Orsoy Zuhörer erwartet in der evangelischen Kirche ein Querschnitt durch die Welt der Oper, der Operette und der Kanzone.

Dieser musikalische Abend, der an das Trio Placido Domingo, Luciano Pavarotti und Jose Carreras erinnert, will die Besucher in seinen Bann ziehen. Stefan Lex führt charmant und humorvoll durch das unterhaltsame und bewegende Programm.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Orsoy an der Egerstraße. Einlass ist ab 16.15 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Kartenvorverkauf: Evangelisches Pfarramt Orsoy, Egerstraße 13, in Orsoy; Radio Komossa, Orsoyer Straße 11, in Rheinberg, Café Hagemann, An der Schanz 2, in Orsoy, sowie Gasthaus Mütterlein, Egerstraße 7, in Orsoy.