Enni-Night of the Bands : Drei Siegerbands spielen auf der Zuff-Bühne

Rheinberg Electrio, Higgins Dirty Work und Moonroxx sind die Gewinner des Band-Contests „Deine Bühne“.

RHEINBERG (up) Bei der Enni-Night of the Bands ist es üblich, dass in jedem teilnehmenden Lokal eine Band auftritt. Das Jugendzentrum Zuff an der Xantener Straße ist in Rheinberg die Ausnahme. Dort geben sich am Samstagabend gleich drei Gruppen die Ehre. Und das hat einen Grund: Electrio, Higgins Dirty Work und Moonroxx sind die Gewinner des Band-Contests „Deine Bühne“.