Vorlesertag in Millingen Drei Lesekönige an der Bienenhaus-Schule

Beim Lese-Wettbewerb wird zunächst in den einzelnen Klassen (bis auf die Einser) ermittelt, wer am besten vorlesen kann. Jeweils drei Jungen oder Mädchen kommen dann in die engere Wahl und gehen ins Rennen um die Schulsieger. In der Jury saßen diesmal Elke Stöfken, die lange Lehrerin an der Millinger Schule war und inzwischen im Ruhestand ist, Chantal Stapff als Leiterin der Stadtbibliothek Rheinberg sowie Jasmin Böhmer, als angehende Erzieherin als Praktikantin an der Millinger Grundschule.