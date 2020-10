Katholische Kindertagesstätte : Drei Kinder aus Ossenberger Kita positiv getestet

Rheinberg Drei Kinder aus der katholischen Kindertagesstätte Ossenberg sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das erfuhr die Leitung der Einrichtung am Freitag und informierte umgehend die Eltern.

Die Kita-Leitung habe sich umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, die Behörde sei nun Herr des Verfahrens und gibt uns die weiteren Abläufe vor. Ob das Gesundheitsamt eine Schließung oder eine Teilschließung der Einrichtung kurzfristig anordne, stehe noch nicht fest. Auch die Pressestelle des Kreises Wesel konnte am Sonntag auf Nachfrage dazu noch nichts sagen. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Kita am Montag für alle geschlossen bleibt. Am Montag sollen dann weitere Maßnahmen zwischen dem Gesundheitsamt und der Kita ermittelt werden. Kinder, die die Einrichtung ab dem Oktober besucht haben, müssen ab sofort in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hatte mitgeteilt, dass alle betroffenen Kinder auf Covid19 getestet werden müssen. Familien und Geschwisterkinder, die die Einrichtung nicht direkt besucht haben, müssten nicht in Quarantäne.