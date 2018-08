Rheinberg: Drei Gruppen im Freibad – kein Team

Rheinberg Weil zwei städtische Mitarbeiterinnen längerfristig krank sind, hat die Stadt ein Unternehmen für die Wachdienste am Schwimmerbecken eingekauft. Die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg, seit Jahrzehnten im Underberg-Freibad engagiert, fühlt sich dadurch zurückgesetzt.

Vor diesem Hintergrund können die DLRG-ler nicht verstehen, dass die Stadt ihnen in dieser Saison das Rheurdter Unternehmen „Bäder-Personal Sascha Vollmar“ an die Seite gestellt hat. Delaporte: „Eine Firma, die bis vor kurzem den Wachdienst am großen Schwimmbecken erledigt hat, wo bisher wir immer zuständig waren. Wir als DLRG passten nur noch am Nichtschwimmerbecken auf.“ Erst nach einem medizinischen Notfall Ende Juni, bei dem DLRG-Retter einem Schwimmer möglicherweise lebensrettende Hilfe leisteten, durften die Rheinberger zurück an ihren Beckenrand. Sauer aufgestoßen sei der Abzug den Ehrenamtlichen, die für ihre Leistung eine Aufwandsentschädigung erhalten, weil die Stadtverwaltung sie über diese Neuerung nicht in Kenntnis gesetzt habe. Gallois und Delaporte sagen: „Das haben wir schon persönlich genommen. Die Stadt denkt, wir seien hier ein Team, aber so ist das nicht. Es gibt drei Gruppen – Bäder-Personal, die städtischen Schwimmmeister und die DLRG – und jeder macht sein Ding. Mit Team ist da nicht viel.“