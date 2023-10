Spendenaktion in Rheinberg und Alpen Weihnachtsfreude in Schuhkartons für Kinder

Auch in diesem Jahr organisieren drei Frauen aus Rheinberg und Alpen wieder die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. In den vergangenen Jahren stapelten sich Hunderte Kartons in ihrem Lager, bevor Donjeta Spettmann, Annika Huld und Bärbel Beckmann sie auf die Reise schickten, um Kindern etwa in der Ukraine eine Freude zum Fest zu machen. Jetzt ist das Trio wieder aktiv und bittet erneut um Unterstützung. „Jeder kann ein Päckchen packen“, heißt die Devise. Bei „Weihnachten im Schuhkarton“, einer Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, kann jeder mitmachen und einem bedürftigen Kind damit Wertschätzung und Freude entgegenbringen – ganz nach dem Motto: Liebe lässt sich einpacken.