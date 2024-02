Blick auf die Woche Auch in Rheinberg erheben die Menschen ihre Stimme

In Ossenberg fand am Mittwoch eine kleine Kundgebung statt. 200 Menschen (nicht wenig für einen Mittwochnachmittag) legten eine Schweigeminute für Frieden, Toleranz und Vielfalt ein. Am Sonntag nun geht es weiter. Der AfD-Kreisverband Wesel hält seine Mitgliederversammlung im Restaurant Orsoyer Hof ab. Für die Zeit von 9 bis 10 Uhr ist eine Demo gegen die AfD angemeldet. Ludwig Hahn aus Rheinberg und seit einem Jahr Kreisvorsitzender, will wieder für den Kreisvorsitz kandidieren, sagte er der RP am Freitag. Zum Parteiaustritt der Moerser AfD-Kollegen Renatus Rieger und Holger Raumann wollte er sich nicht äußern, weil er davon am Freitag noch gar nichts mitbekommen hatte. Die Frage, ob die Demos gegen die AfD ein Diskussionspunkt in der Partei sei, verneinte Hahn. Und auch über „Remigration“ werde in seinem Kreisverband nicht gesprochen.