Haushaltsberatungen in Rheinberg Dramatischer Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen

In der Sitzung am Dienstagabend wurde dann ein anderer Weg eingeschlagen. Warum, das sagte Bürgermeister Dietmar Heyde: „Es gibt neue Entwicklungen, die wir berücksichtigen müssen.“ Am Dienstag, 12. März, soll nun eine nicht-öffentliche Beratungsrunde stattfinden, in der das weitere Vorgehen zum Haushalt abgestimmt werden soll. Heyde: „An der Ratssitzung am 19. März halten wir fest, allerdings wird es da noch keinen endgültigen Beschluss zur Haushaltssatzung geben.“ Den soll der Rat in einer extra dafür anzusetzenden Sondersitzung fällen. Als Termin wurde der 17. April ausgeguckt, eine genaue Abstimmung erfolgt noch. Bei allem, was beraten und beschlossen wird, gelte aber: „Wir wollen auf jeden Fall erreichen, dass wir nicht ins Haushaltssicherungskonzept rutschen.“