Ortsteilarbeit in Rheinberg Dorfinitiative Budberg trifft sich im Bürgerhaus

Budberg beteiligt sich am Projekt „Nachhaltige Dörfer“ des Rhein-Waal Technologie Instituts. Im Frühjahr hat sich bereits ein Initiativkreis gegründet, eine erste Vollversammlung fand im Mai statt. Die Idee ist, den Ortsteil noch attraktiver zu machen. „Wir wollen den Weg Budbergs in die Zukunft gestalten“, sagt das Initiatoren-Trio Janine Segref, Klaus Lorenz und Peter Houcken. Es geht um eine Koordination ehrenamtlicher Arbeit, um grüne Energien, Dorfqualität, Infrastruktur, um Treffpunkte im Ort sowie Themen wie Mobilität und die Versorgung vor Ort. Einige Arbeitsgruppen haben sich bereits gebildet. Erste Ergebnisse werden am Donnerstag, 14. September, 19 Uhr, im Budberger Bürgerhaus am Sportplatz, Rheinkamper Straße 41, unter dem Motto „Unser Dorf blickt nach vorne“ vorgestellt. Dazu wird eingeladen. Ergänzend wird das Leader-Regionalmanagement, Sarah Bothen und Isabel Opdemom, einen Impuls zum Thema Fördermittel halten und Hans Schmitz von der Bürgerenergie Straelen Genossenschaft wird Erfahrungen weitergeben.