Bürgerschützenverein in Rheinberg Dorffest am Samstag in Eversael

Am Samstag, 3. Juni, wird ab 14 Uhr in Eversael am Schützenhaus an der Feldstraße gefeiert. Nach der langen Corona-Pause kann der Bürgerschützenverein Eversael von 1728 wieder sein Dorffest ausrichten, was üblicherweise alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Eversaeler Schützenfest der Fall ist. Eingeladen sind alle, die sich im Laserschießen messen oder auch nur einen Kaffee mit selbst gebackenem Kuchen genießen möchten. Außerdem ist ein Kinderschminken geplant, angeboten werden Spiele wie „Hau den Lukas“, Nagelschlagen, Bogenschießen, Steinebemalen und Heißer Draht. Das Spielmobil ist vor Ort, auch eine Knotenkunde und ein Pony-Einmaleins finden statt. Für die kleinen Kinder gibt es Entenangeln, ein Bällebad und einen Sandkasten. Auch ein Imbisswagen, ein Eismobil und die Cocktailambulanz wollen dafür sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen.