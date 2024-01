Live-Musik in Rheinberg Doppelkonzert mit Kai Schumacher und Shift Happens im Schwarzen Adler

Am Sonntag, 14. Januar, 19 Uhr (Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr), treten im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum Kai Schumacher und als Vorprogramm die Musiker von Shift Happens in der Liedermacher-Reihe „Pflug und Segen“ auf. Kai Schuhmacher aus Duisburg liebt es, die Grenzen zwischen klassischer und populärer Musik zu verschieben, ohne dabei in der Klischeefalle „Crossover“ stecken zu bleiben. Als Pianist, Komponist und Arrangeur nutzt der Pianist seine klassische Ausbildung an der Folkwang-Universität der Künste in Essen, um scheinbar Unvereinbares zu vereinen. Seine Konzerte sind Akte purer musikalischer und stilistischer Alchemie, berauschende Mischungen aus Dadaismus und Dancefloor, Avantgarde und Popkultur – und manchmal alles gleichzeitig. Karten für das Doppelkonzert kann man nur noch bei Eventim kaufen (23,76 Euro).