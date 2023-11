Vorführung in Rheinberg Dokumentarfilm über die Fossa Eugeniana wird nochmals gezeigt

Rhjeinberg · Vor knapp 400 Jahren wurde in Rheinberg mit dem Bau des niemals vollendeten Kanals begonnen, der Rhein und Maas verbinden sollte. Die Dokumentation wird jetzt noch einmal gezeigt – am 29. November in der Alten Kellnerei.

25.11.2023 , 08:45 Uhr

Die Fossa Eugeniana in Rheinberg: Der Kanal fließt unter anderem auch in Kamp-Lintfort und Geldern. Foto: Armin Fischer (arfi)

Zur Freude des Rheinberger Heimatvereins ist der Dokumentarfilm über den Bau der Fossa Eugeniana im März dieses Jahres auf großes Interesse gestoßen. Rund 100 Zuschauer waren damals im St.-Peter-Pfarrheim dabei und für den Verein stand schnell fest, eine weitere Aufführung folgen zu lassen. Die Vorführung findet mit Unterstützung der VHS am Mittwoch, 29. November, um 15 Uhr, im Saal der Alten Kellnerei am Innenwall statt. André Bücker von der Volkshochschule wird die Technik übernehmen. Es handelt sich um ein Förderprojekt der Euregio. Auch die Projektakteure aus den Niederlanden werden in Rheinberg mit von der Partie sein. Der Eintritt ist frei.

(up)