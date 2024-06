Am Samstag in Rheinberg Schwimmcheck der DLRG-Ortgruppe im Underberg-Freibad

Sicher schwimmen zu können kann überlebenswichtig sein. Nur so kann der Spaß am und im Wasser problemlos genossen werden. Diese Bedeutung wollen die schwimmsporttreibenden Verbände in Deutschland mit den bundesweiten Schwimmabzeichentagen bis zum 16. Juni ins öffentliche Bewusstsein rücken. Die Ortsgruppe Rheinberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lädt zu einem kostenfreien Schwimm-Check am Samstag, 15. Juni, ins Underberg-Freibad ein.