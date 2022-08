Wachgänger im Rheinberger Underberg-Bad : DLRG ist zufrieden mit der Freibadsaison

Das Team der DLRG-Ortsgruppe Rheinberg am Beckenrand des Underberg-Freibads. Foto: DLRG

Rheinberg Die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg zieht eine positive Bilanz der diesjährigen Freibadsaison, auch wenn die „leider sehr kurz war“, wie es heißt. Das Bad im Stadtpark ist seit Mittwoch dieser Woche geschlossen.

Die Zusammenarbeit mit der privaten Schwimmschule Tigerhaie, aber vor allem mit der Stadt habe nach dem holprigen Start in die Saison sehr gut geklappt. Die Stadt hatte die Tigerhaie kurzfrisrtig engagiert, um genügend Wachgänger beim Freibadbetrieb zu haben.

Mit dem neuen Badebetriebsleiter Niklas Wiehler habe es einen sehr positiven Austausch und gute Gespräche gegeben. „Deshalb sind wir gerne auf kurzfristige Anfragen eingegangen sind und haben mehr Wachstunden geleistet als zu Beginn der Saison gefordert worden war“, teilte die DLRG mit. Vorab angefordert waren 78 Stunden, 170 Stunden habe die Stadt, zum Teil sehr kurzfristig, nachgefordert. Die Ortsgruppe: „Davon konnten wir immerhin 163 Stunden abdecken, so dass wir am Ende auf 241 geleistete Wachstunden in nur sieben Wochen Freibadsaison kommen.“