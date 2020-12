Weihnachtsferien und Lockdown in Rheinberg : Dienstleistungsbetrieb ist bis zum 10. Januar geschlossen

Weihnachtsferien und Lockdown in Rheinberg

Der Dienstleistungsbetrieb an der Bahnhofstraße öffnet erst wieder am 10. Januar. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg ist wegen des Lockdowns bereits geschlossen worden. Vorerst bis zum 10. Januar werden somit kein Papier und kein Metall mehr am Betriebshof angenommen.

Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg an der Bahnhofstraße ist wegen des Lockdowns bereits geschlossen worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Vorerst bis zum 10. Januar werden somit kein Papier und kein Metall mehr am Betriebshof angenommen. Die Müllabfuhr sei davon nicht betroffen, die Abfuhren werden wie geplant durchgeführt. Die genauen Abfuhrtermine finden sich im Abfallkalender und auf der Internetseite der Stadt Rheinberg. Das Büro der Abfallberatung ist nicht besetzt. Wer Grünschnitt, Sperrmüll oder Elektroschrott anmelden möchte, sollte bitte die Online-Anmeldung unter www.rheinberg.de nutzen unter „Wichtige Themen schnell gefunden – Online-Services der Stadt Rheinberg“. Auf der Internet-Seite der Stadt Rheinberg unter „Rat und Verwaltung – Dienstleistungsbetrieb“ findet man alle wichtigen Informationen wie die Abfuhrtermine oder den Rabattgutschein zur Anlieferung von Grünschnitt beziehungsweise Sperrmüll beim AEZ Asdonkshof und viele weitere Tipps zur Müllbeseitigung oder -trennung. Sollte die Restmüll-, Bio- oder Papiertonne defekt sei, bitte eine E-Mail an abfallberatung@rheinberg.de schicken. Die Mitarbeiterinnen kümmern sich ab dem 4. Januar wieder um diese Anliegen.