Personalnot beim Dienstleistungsbetrieb Rheinberg : DLB muss Grünpflege wegen Corona-Fällen zurückfahren

Rheinberg Die Müllabfuhr soll ganz normal weiterlaufen, aber verschiedene Grünpflegearbeiten werden sich verzögern. Mindestens acht Mitarbeiter sind in Quarantäne, andere im Urlaub.

Der Dienstleistungsbetrieb Rheinberg (DLB) muss seinen Betrieb vorübergehend zurückfahren, weil ihm Personal fehlt. Wie DLB-Leiter Frank Rumpp am Mittwoch auf Nachfrage sagte, komme derzeit einiges zusammen: „Wir sind mitten in der Ferienzeit, eine Reihe von Kollegen befindet sich im Urlaub. Und jetzt haben uns auch noch Corona-Fälle ereilt.“ Am Montag seien dadurch sieben Kollegen ausgefallen, inzwischen sei mindestens ein weiterer dazugekommen. Deshalb werde nun nach einem Notfallplan gearbeitet.