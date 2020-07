Dienstleistungsbetrieb Rheinberg : DLB-Führungskraft klagt gegen fristlose Kündigung

Die Einfahrt zum DLB-Betriebsgelände an der Bahnhofstraße in Rheinberg. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Einer Führungskraft des Dienstleistungsbetriebs Rheinberg hatte die Stadt fristlos gekündigt. Dagegen klagt der Mann nun. Das Verfahren beginnt am Freitag, 31. Juli. Dem früheren Mitarbeiter wird von der Staatsanwaltschaft Untreue vorgeworfen.

Von der Staatsanwaltschaft veranlasste Durchsuchungen der Räume des Dienstleistungsbetriebs (DLB) der Stadt Rheinberg und von Privatwohnungen, die Sicherstellung von Datenträgern, Aktenordnern und Handys: Was sich Anfang Juni in Rheinberg zugetragen hatte, war ein Schock. Zwei Führungskräften des DLB wird gemeinschaftliche Untreue in 15 Fällen vorgeworfen. Die beiden Personen, eine im Angestellten-, eine im Beamten-Verhältnis, wurden umgehend vom Dienst freigestellt, dem Angestellten bald auch fristlos gekündigt.