Montags bis donnerstags geöffnet : DLB erweitert Öffnungszeiten für Wertstoffannahme

Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg erweitert seine Öffnungszeiten für die Abgabe von Wertstoffen. Ab Montag, 2. August, ist die Abgabe von Papier, Altmetall (kein Elektroschrott), CDs (ohne Hülle) sowie Korken und Keramik (keine Bauelemente wie beispielsweise Waschbecken, Spülkasten oder Toilette) beim DLB an der Bahnhofstraße 160 zu folgenden Zeiten möglich: von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Der DLB bittet die Besucher darum, ihre Fahrzeuge rechts am Rand des roten Backsteingebäudes abzustellen. Eine Wendemöglichkeit ist auf der gegenüberliegenden Seite eingerichtet. Weiterhin weist der DLB darauf hin, dass weder auf der Wendefläche noch auf der Fahrbahn geparkt werden darf, damit der Verkehr auf dem Betriebsgelände nicht behindert wird.