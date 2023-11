Am 28. November in Rheinberg Diskussion zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche

Darüber hinaus sei in St. Peter wie auch in anderen Gemeinden des Bistums das institutionelle Schutzkonzept (ISK) weitgehend eingeführt. Alle, die in der Gemeinde Kinder und Jugendliche betreuen, sind oder werden darin für das Thema Missbrauch sensibilisiert, um bei Verdachtsfällen angemessen reagieren zu können. Des Weiteren sind im ISK die Anforderungen festgelegt, die an die Betreuenden gestellt werden müssen, um ihrer Aufgabe im Umgang mit den zu Schützenden ausüben zu können.