Volkshochschule : Digitaler Unterricht in den VHS-Integrationskursen

Der Präsenzunterricht ist wegen der Corona-Pandemie auch in den Integrationskursen der VHS unterbrochen. Für die Teilnehmer bedeutet die Unterbrechung einen großen Einschnitt. Um das bislang erworbene Wissen zu festigen und zu vertiefen, haben Elisabeth Keggenhoff, Fachbereichsleiterin Sprachen, und Magdalena Brudek, pädagogische Mitarbeiterin der VHS Anfang Januar beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anträge auf geförderte Online-Tutorien gestellt. Diese wurden innerhalb weniger Tage bewilligt. Die Tutorien hatten sich bei der VHS bereits im Frühjahr als gute Möglichkeit des Lernens in den unterbrochenen Kursen erwiesen. Das Online-Tutorium besteht aus dem Deutschlernen im VHS-Lernportal sowie der Teilnahme an den wöchentlich zweimal stattfindenden Konferenzen in der vhs.cloud, um das Sprechen zu üben. Durch die Interaktion zwischen Dozent und Kursteilnehmer soll Erlerntes verfestigt und gesichert werden. Die kostenlose Lernplattform bietet den Migranten auf dem passenden Sprachniveau Übungen an, die von einem Dozenten zugewiesen und korrigiert werden. Für einen Großteil der Migranten war das digitale Lernen Neuland: ins Portal hereinzukommen, sich Passwörter zu merken, das Programm zu bedienen und sich dort zurechtzufinden. Einige Teilnehmer können dieses Angebot nicht immer wahrnehmen, da oft die Endgeräte oder ein Internetzugang fehlen. Für die Teilnehmer der Integrationskurse war es eine große Erleichterung, online weiterlernen zu können. Natürlich würden sich alle gern im „richtigen Unterricht“ sehen.