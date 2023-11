Live-Musik in Rheinberg Kreuder singt Lieder, die so sind wie das Leben

Inzwischen ist Kreuder solo unterwegs. „Das Leben ist nicht immer schön. Aber es sorgt kraftvoll für Emotionen. Leben eben“, sagt der Meidericher aus Überzeugung. Kreuder singt vom Leben. Eine Stimme, eine Gitarre und Lieder, die mit viel Gefühl durch Momentaufnahmen führen. Liebe, Hingabe, Trauer, Träume, Missbrauch, Vermissen und Lederhosen. Alles habe ein Lied verdient, meint er. „Liedersinger“, so findet er, umschreibe sein Schaffen am besten. Seit Jahrzehnten schreibt er Lieder und nun singt er sie in der Öffentlichkeit. Manche mal wieder, manche zum ersten Mal. Auf jeden Fall ist er einer, dem man gerne zuhört. Am Sonntag, 3. Dezember, ist er zum ersten Mal im To Hoop an der Alpsrsrayer Straße 102 in Alpsray zu hören. Sein Kneipenkonzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. To-Hoop-Betreiber Sami Durak lässt aber einen Hut für Spenden herumgehen.