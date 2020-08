Kommunalwahl in Rheinberg : Kandidat Heyde kritisiert Digitalisierungsoffensive

Rheinberg Dietmar Heyde, Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Grünen, hat die Digitalisierungsoffensive des Landes für die Schulen als „nicht durchdacht“ kritisiert. Er wirft dem Schulministerium vor, „Verantwortung auf Kommunen abzuschieben“.

Angesichts des Plans, nach den Ferien wieder mit dem Regelbetrieb zu starten, erscheine es als konsequente Strategie, Lehrer und Schüler mit elektronischen Endgeräten auszustatten, für die sich die Landesregeirung allerdings zu unrecht feiere, so Heyde: „Es lohnt ein genauer Blick aus der kommunalen Perspektive.“ Erstens komme diese Initiative des Landes zum Schulstart „reichlich spät.“ Der Beschaffungszeitraum sei viel zu kurz, sofern der Markt die Mengen überhaupt hergebe. Zudem kämen in Rheinberg maximal 150.000 Euro an, wobei die Stadt auch noch zehn Prozent an Eigenmitteln aufbringen müsse. „Dazu braucht es einen Beschluss durch den Rat – in der Sommerpause“, so der Grüne.